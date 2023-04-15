Rumen yıldızın forvet arkasında görev alıp takımın oyun kurucusu rolünü üstlenmesi hedefleniyor. Daha önce Gaziantep'te de bu mevkiide forma giyen 32 yaşındaki futbolcu önemli bir görev üstlenecek. Çok yönlü bir isim olan Maxim'den oyunu yönlendirmesi, 3. bölgede pas akışını sağlaması ve uzaktan şut çekmesi beklenecek.