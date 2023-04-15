Süper Lig'de arka arkaya aldığı galibiyetlerle zirve yarışında adından söz ettirmeye başlayan Beşiktaş'ta Trabzonspor deplasmanına büyük önem veriliyor.
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken Maxim detayı!
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Beşiktaş'ta hedef Trabzonspor maçı. Siyah-beyazlılarda Amir'in yokluğunda Şenol Güneş'den flaş bir değişiklik gelecek. İşte Güneş'in Trabzonspor maçı planı...
Teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları kadrodaki eksikleri de göz önünde bulundurarak planlarını hazırlıyor. Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı teknik ekibin son dönemin formda isimlerinden Alexandru Maxim'i ilk 11'de görevlendirmesi düşünülüyor.
Ara transferde geldiği Beşiktaş'ta hep oyuna sonradan dahil olan tecrübeli orta saha oyuncusunun ilk kez Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Amir Hadziahmetovic'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda böyle bir değişiklik gerçekleşecek.