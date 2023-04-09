Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadelede Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinden 4-2'lik zaferle dönen siyah-beyazlılarda moraller yüksek. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, Giresunspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye Beşiktaş taraftarı da büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletlerin büyük çoğunluğu sona ermiş durumda.

Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.