Beşiktaş, Süper Lig’in 28'inci haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

