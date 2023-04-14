Flaş Beşiktaş yorumu! "İyi para getirecekse..."

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ HAVAYA GİRİYOR
Beşiktaş, ligde son 5 maçını kazanarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Tabii ki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bir hayli gerisinde ama siyah beyazlı takım en azından ikincilik için mücadelesini son ana kadar sürdürecek. Beşiktaş'ın artı yönleri son haftalarda iyice gözükmeye başladı. Usta teknik adam; Şenol Güneş'in dokunuşları takımı pozitif yönde etkiliyor. Masuaku, Salih Uçan, Onur Bulut, Cenk Tosun'un yanı sıra yedek kulübesinden Tayfur ve Necip gibi oyuncular da form düzeyleriyle büyük övgüyü hak ediyorlar.