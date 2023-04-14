Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, zirve takibini sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a Gedson Fernandes piyangosu! Bonservis bedeli...
Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5 maçlık galibiyet serisi oluşturan Beşiktaş, ligin 29. haftasında Trabzonspor deplasmanında sahne alacak. Siyah-beyazlılarda bir yandan transfer çalışmaları da sürerken, Gedson Fernandes'te flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Şampiyonluk hedefleyen yönetim diğer yandan gelecek sezonun planlamasınu oluşturuyor.
Siyah beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.