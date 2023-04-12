BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ile Atletico Madrid, asrın felaketi depremin yaralarını sarmak için Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası ile deprem bölgesine yardım amacı ile Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? BJK yardım maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BJK maçı canlı izle

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2023- 13:50