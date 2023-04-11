ZORLANINCA PENÇELER ÇIKIYOR

Kartal'ın bir diğer Kamerunlu oyuncusu Nkoudou'nun yokluğunda takım arkadaşlarının kendilerine yakışan bir galibiyet elde ettikleri vurgulanan haberde, Aboubakar için şu övgüde bulunuldu: "Kara Kartalların pençelerini çıkartmak için zorlanmaları gerekiyordu.