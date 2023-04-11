Beşiktaş'ta daha önce oynadığı 2 dönemde de şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, bu sezonun ikinci yarısında döndüğü Kartal'a hayat vermeye devam ediyor.
Vincent Aboubakar'ın yükselen performansına övgü dolu sözler!
Beşiktaş'ta 3. dönemini yaşayan Vincent Aboubakar'ın yükselen performansı dikkat çekiyor. Kamerun basınında bu performansı yankılanan yıldız futbolcuya övgüler yağıyor. İşte detaylar...(BJK spor haberi)
Giresun karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren isimlerin başında yer alan Aboubakar'ın bu performansı Kamerun basını tarafından da yakından takip ediliyor.