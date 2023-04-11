Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, yarın İspanyol devi Atletico Madrid ile dostluk maçına çıkacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla dostluk maçında karşılaşacak.