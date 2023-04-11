BEŞİKTAŞ'TA OZAN TUFAN SESLERİ

Akşam'ın haberine göre; Ozan Tufan'ı yakından takip eden Beşiktaş için kritik bir süreç başladı. Milli oyuncu an itibarıyla Türkiye'ye dönme kararı aldı ve en güçlü aday da Beşiktaş.