Hull City forması giyen Ozan Tufan, Beşiktaş yolunda! Şenol Güneş ile tekrar çıkışa geçeceğini düşünen Ozan, net olarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Ozan Tufan harekatı!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirve yarışında bulunan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ozan Tufan için devreye girdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
BEŞİKTAŞ'TA OZAN TUFAN SESLERİ
Akşam'ın haberine göre; Ozan Tufan'ı yakından takip eden Beşiktaş için kritik bir süreç başladı. Milli oyuncu an itibarıyla Türkiye'ye dönme kararı aldı ve en güçlü aday da Beşiktaş.
Şenol Güneş ile tekrar bir araya gelme ihtimali Ozan'ı Beşiktaş'a yönlendirirken, ayrıca da oyuncunun burada yeniden çıkışa geçeceği ve büyük farklar yaratacağı düşünülüyor.