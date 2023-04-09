Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Giresunspor ise 10 maç aradan sonra 3 puanı hatırlamak için sahada. Beşiktaş - Giresunspor maçı öncesi iki takımın 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Giresunspor ise 10 maç aradan sonra 3 puanı hatırlamak için sahada. Beşiktaş - Giresunspor maçı öncesi iki takımın 11'i belli oldu.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 9 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mehia, Kuwas, Sainz, Bajic.

SÜPER LİG'DE 16. RANDEVU

İki takım, daha önce Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 8 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken, Giresunspor ise 2 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. İkili arasındaki 5 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz temsilcisi 10 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Kara Kartal, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

KARTAL BU SEZON EVİNDE 1 KEZ KAYBETTİ

2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir'den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

GİRESUNSPOR'UN DIŞ SAHA KARNESİ

Süper Lig'deki son üç maçında rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, bu sezon deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken sadece 2 kez 3 puan sevinci yaşadı. Karadeniz temsilcisi deplasman galibiyetlerini Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı elde etti. Yeşil-beyazlılar, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı devirebilirse, bir sezon içerisinde 3 büyükleri deplasmanda yenebilen ilk takım olacak.

BEŞİKTAŞ'TA CENK TOSUN VE AMİR HADZIAHMETOVİC SINIRDA

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra son oynanan Fenerbahçe maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Welinton da Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, akşam sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Beşiktaş ile Giresunspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesi Güzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi Sarper Barış Saka.