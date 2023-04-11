Şenol Güneş'in göreve gelişiyle büyük çıkış yakalayan Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun bonservisinin alınması için 1 maç kaldı.
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Sezon başında West Ham United takımından 1 yıllığına kiralanan Arthur Masuaku'nun zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesine sadece 1 maç kaldı. Devre arasına kadar performansı ile tartışma konusu olan tecrübeli oyuncu, son maçlarda takımın en önemli isimlerinden birisi haline geldi. Opsiyonun devreye girmesine 1 maç kala yönetim, Masuaku ile yeni kontrata sıcak bakıyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.04.2023- 06:40
Şenol Güneş'in göreve gelişiyle büyük çıkış yakalayan Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun bonservisinin alınması için 1 maç kaldı.
Trabzonspor maçında en az 45 dakika süre alması halinde opsiyonu devreye girecek olan Masuaku için yönetim pozitif bir görüşe sahip.
Takvim'in haberine göre Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Masuaku ile yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.