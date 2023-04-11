BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan flaş Masuaku kararı! 1 maç kala...

Sezon başında West Ham United takımından 1 yıllığına kiralanan Arthur Masuaku'nun zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesine sadece 1 maç kaldı. Devre arasına kadar performansı ile tartışma konusu olan tecrübeli oyuncu, son maçlarda takımın en önemli isimlerinden birisi haline geldi. Opsiyonun devreye girmesine 1 maç kala yönetim, Masuaku ile yeni kontrata sıcak bakıyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 06:40