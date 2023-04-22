Ümraniyespor Beşiktaş maçı sonrası Salih Uçan konuştu.



İŞTE SALİH'İN SÖZLERİ:



Güzel oynadık bugün. İlk yarının başında sahanın zeminine ve oyuna alışamadık. Rakip gol pozisyonları da buldu, Allah'tan gole çeviremediler. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Golü bulunca daha rahat oldu, özellikle ikinci golden sonra. Güzel bir asistim var, Aboubakar'a sadece dokunmak kaldı. Son zamanlarda böyle güzel asistler yapıyorum. Bizimkilere dokunmak kalıyor sadece. Kazanmak güzel. Trabzon maçını kazansaydık güzel olacaktı. İçeride Galatasaray'a karşı büyük bir maçımız var. İnşallah onu da kazanıp önümüze bakacağız.