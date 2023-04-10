Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu Valerien Ismael yönetiminde tamamlamıştı.
Beşiktaş dünya yıldızını getiriyor! Herkes çok şaşıracak
Sezonu istediği gibi götüremeyen Beşiktaş, Şenol Güneş ile birlikte yeniden toparlandı. Gelecek sezon için şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlı ekip transfer çalışmalarına başladı. Yeni transfer arayışına giren Kartal'ın radarına dünya yıldızı takıldı. Beşiktaş tüm dünyayı şaşırtacak bir transfere imza atmak üzere. Siyah-beyazlı ekip o yıldız futbolcunun peşinde. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Fransız çalıştırıcıyla 2022-2023 sezonuna başlayan siyah-beyazlı ekip, beklenen performansın altında kaldı ve teknik direktör değişimine gitti.
Ligin ortasına henüz gelinmeden Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, bu değişimle birlikte çıkışa geçti.