Beşiktaş dünya yıldızını getiriyor! Herkes çok şaşıracak

Sezonu istediği gibi götüremeyen Beşiktaş, Şenol Güneş ile birlikte yeniden toparlandı. Gelecek sezon için şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlı ekip transfer çalışmalarına başladı. Yeni transfer arayışına giren Kartal'ın radarına dünya yıldızı takıldı. Beşiktaş tüm dünyayı şaşırtacak bir transfere imza atmak üzere. Siyah-beyazlı ekip o yıldız futbolcunun peşinde. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 16:28