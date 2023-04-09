Beşiktaş'tan TFF'ye tepki!

TFF, çarşamba günü tüm Süper Lig kulüplerini Riva’ya davet etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin bu toplantısına katılmama kararı aldı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2023- 16:11 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023- 16:20