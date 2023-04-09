Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Yeni bir maça başlıyoruz. Ligde oynanan her maç geride kalıyor. Giresunspor dirençli, pes etmeyen ve koşan bir takım. Zor maç ama zorluğu aşacak yetenek, güç ve moralimiz var. Hiçbir maç kolay değil. Oynanmadan kazanılmıyor. Güzel maç olmasını diliyorum.

Kendi oyunumuzu oynayacağız. İçlerindeki yeteneği, fiziksel gücü sahada görmek istiyorum. Futbolcular en iyisini yapmalılar. Her gün aşama aşama gidiyoruz ama yeterli değiliz. Kapasitelerinin altındalar. İyiye gidiyoruz teknik, taktik, fizik ve uyum olarak. Zaman zaman dirençler oluyor. Her gün doğru oyunu sahaya getirmemiz lazım.