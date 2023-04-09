Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli için İngiliz medyasında şok edici ifadeler kullanıldı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: İngiltere'den Dele Alli için şok sözler!
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli beklentilerin epey altında kalmıştı. İngiliz medyası, siyah beyazlılarda yokları oynayan 26 yaşındaki futbolcu için çarpıcı sözler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.04.2023- 06:40
Takvim'in Dailymail'den derlediği haberde, "Dele Alli'nin Türkiye'deki sefil kredisi kısa sürecek" başlığı atıldı.