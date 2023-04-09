Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu ve "Trabzonspor maçı tabii ki zor olacak. 8 finalimiz var." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında sahasında bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar galibiyet sonrası konuştu.

İşte o sözler:

Takımı sırtlamıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi. Birlikte oynuyor ve savaşıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz ve birlikte kazanıyoruz.

Trabzonspor maçı tabii ki zor olacak. 8 finalimiz var. Bunların hepsine çok iyi hazırlanacağız. Yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Takımda çok iyi bir birliktelik var. Çalışıyoruz. Tabii ki bu birliktelik sonucunda maçları kazanıyoruz.