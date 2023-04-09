Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı ekibin yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE RACHID GHEZZAL'IN SÖZLERİ:

Geçen haftaki harika Fenerbahçe galibiyetinden sonra aynı şekilde devam etmek istiyorduk. Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. İyi başlamak istemiştik. Golü yedik ne yazık ki. Reaksiyon gösterdik sonrasında. Aboubakar devam ediyor gollerine. Cenk Tosun'u kaybettik. Ben de bugün 1 asistle skor katkısı verdim. Sezon sonuna kadar herkesin desteğine de ihtiyacımız olacak.