Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı ekibin tecrübeli isimlerinde Onur Bulut, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ONUR BULUT'UN SÖZLERİ:

İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim.

Her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkıyor, öyle oynamaya çalışıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak herkes performansını artırıyor. Böyle olunca seri yakalıyoruz.