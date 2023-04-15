Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılar, bordo-mavili ekiple 16 Nisan pazar günü Akyazı'da karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.04.2023- 15:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023- 15:35
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı. Siyah beyazlı ekipte 4 Şubat'tan bu yana herhangi bir resmi maçta forma giymeyen Kevin N'Koudou, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından maç kadrosuna alındı.
İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu;