Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda orta sahaya yapılacak olan takviyeye çevrildi.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Miha Zajc harekatı!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için arayışlar hız kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'nın Maxim için yüksek bonservis bedeli istemesi sonrası rotasını Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'a kırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.04.2023- 06:40
Siyah-beyazlıların devre arasında Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim'in geleceği merak konusu. Antep cephesi, oyuncunun bonservis bedeli için kapıyı 5 milyon euro'dan açarken bu rakam siyah-beyazlılar tarafından fazla bulundu.
Fotomaç'ın haberine göre; 32 yaşındaki oyuncu için böyle bir yatırım yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, bir yandan da F.Bahçe ile sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'ı yakından takip ediyor.