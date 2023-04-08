Al-Ahly'den alınan bilgilere göre teknik direktör Marcel Koller, oyuncuya olan bağlılığını gösterdi. Takımın hücum hattındaki Hussein ve Sharif'in performanslarının düşük olması, Muleka transferini daha önemli hale getiriyor. Kulüp Başkanı Al-Khatib, Muleka'nın transferinin mümkün olan en kısa sürede bitirilebilmesi için talimatlarını verdi. Oyuncu için Türk kulübüne 3 milyon euro teklif edilecek.