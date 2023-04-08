Beşiktaş Muleka'yı, bu sezon başında Belçika ekiplerinden Standard Liege'e 3.35 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği oyuncuya Al-Ahly'nin talip olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'ya talip çıktı! Yapılan teklif...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Muleka için transferde sürpriz gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için Arabistan'dan teklif geldi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Akşam'ın Arap basınından aktardığı habere göre; Al-Ahly, gelecek sezon planlamasında Beşiktaş'ın forveti Jackson Muleka'ya yer verdi. Mısır ekibi, 23 yaşındaki yetenekli futbolcuyu transfer etmek için yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
Ngmisr adlı sitede yer alan haberde, Al-Ahly'nin Muleka için 3 milyon euro'luk bir teklif yapacağı bildirildi. Haberin devamında şu detaylara yer verildi: