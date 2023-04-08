Kara Kartal'da transfer mesaisi devam ediyor. Ara dönemde kadrosunu 5 yeni isimle takviye eden Siyah-Beyazlılar, lig bitimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kevin N'Koudou'yla yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta sol kanat hattına yeni bir isim kazandırmak için girişimler devam ederken, sürpriz bir ismin gündeme geldiği ortaya çıktı.