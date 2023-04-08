Kara Kartal'da transfer mesaisi devam ediyor. Ara dönemde kadrosunu 5 yeni isimle takviye eden Siyah-Beyazlılar, lig bitimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kevin N'Koudou'yla yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta sol kanat hattına yeni bir isim kazandırmak için girişimler devam ederken, sürpriz bir ismin gündeme geldiği ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan Kartal'a sürpriz öneri! "O ismi alalım"
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda yeni sezon planlamarı kapsamında Vincent Aboubakar'dan yönetime flaş bir öneri geldi. Yıldız isim, Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı olan kanat oyuncusunu önerdi. Bu isim için son kararı Şenol Güneş verecek. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
ABOUBAKAR EKAMBI'YI ÖNERDİ
Son haftaları hareketli geçiren Beşiktaş'ta transferle ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın, milli takımdan arkadaşı Toko Ekambi ile Siyah-Beyazlı idarecilere önerdiği öğrenildi.
Bu gelişme sonrasında oyuncuyu değerlendirmeye alan yöneticilerin, mali çalışmaları da tamamlayıp ardından Şenol Güneş'e danışacağı belirtildi.