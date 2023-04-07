TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi! O rakamı gözden çıkardılar

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekizli futbolcuya her geçen gün bir takım talip oluyor. Son olarak Premier Lig ekibi Gedson için devreye girdi. O kulüp dev bir bonservis bedelini de gözden çıkardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2023- 06:40