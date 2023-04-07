Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun'da işlem tamam! İşte alacağı ücret
Beşiktaş, yıldız golcüsü Cenk Tosun ile nikah tazelemeye hazırlanıyor. İki taraf arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Milli oyuncunun kazanacağı yıllık ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sabah'ın haberine göre, milli futbolcunun, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle birlikte 1 yıllık daha opsiyonu devreye sokmasının ardından taraflar arasındaki yeni anlaşmaya odaklanıldı.
Mevcut maaşı 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak Cenk'e performansının karşılığını vermek isteyen yönetim görüşmelerde sona geldi.