BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'in derbi tercihi ne olacak? Onur Bulut ve Valentin Rosier arasından kararını verdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'in derbi tercihi ne olacak? Onur Bulut ve Valentin Rosier arasından kararını verdi!

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip bu zorlu derbiyi kazanmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in sağ bek pozisyonunda formayı Onur Bulut'a mı yoksa Valentin Rosier'e mi vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 09:30