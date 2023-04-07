Beşiktaş, yaşanılan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i devre arası transfer döneminde kadrosun katmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Gaziantep FK'in Alexandru Maxim için istediği rakam dudak uçuklattı!
Beşiktaş, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim'in performansından memnun kaldı. Siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda Gaziantep FK'ya dönecek oyuncunun bonservisini almak için girişimlere başladı. Ancak Antep ekibinin Kartal'dan istediği rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.04.2023- 06:40
Beşiktaş'ın, G.Antep'ten kiraladığı Alexandru Maxim'i bonservisi ile kadrosuna katmak istemesi durumunda ödeyeceği rakam belli oldu.
Fotomaç'ın haberine göre G.Antep'in, oyuncusu için 5 milyon euro istediği; Beşiktaş'ın Maxim'i kalıcı transfer etmek istemesi durumunda bu rakamı ödeyeceği ifade edildi.