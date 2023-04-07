BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Redmond ile masaya oturacak! Tek şartla

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta maçın yıldızı Nathan Redmond olmuştu. Performansı ile dikkat çeken yıldız isim için siyah-beyazlılar sezon sonunda sözleşme teklifi yapacak. Ancak Kartal'ın tek şartı var. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2023- 06:40