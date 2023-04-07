Beşiktaş'ta sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerinde başında Redmond geliyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Redmond ile masaya oturacak! Tek şartla
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta maçın yıldızı Nathan Redmond olmuştu. Performansı ile dikkat çeken yıldız isim için siyah-beyazlılar sezon sonunda sözleşme teklifi yapacak. Ancak Kartal'ın tek şartı var. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.04.2023- 06:40
F.Bahçe derbisinde son yılların en etkili performansını ortaya koyan İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezonunda bitiyor.
2.2 milyon euro yıllık ücret kazanan Redmond'ın maaşının 1.5 milyon euro'sunu Beşiktaş, 700 bin euro'sunu ise Southampton karşılıyor.