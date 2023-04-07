Adı transfer dönemlerinde sık sık eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca geleceğine ilişkin kararını verdi.
Beşiktaş istiyordu! Anderson Talisca'dan sözleşme kararı
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Beşiktaş'ta yüzler gülüyor... Siyah-beyazlılar yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, gündemine ise eski yıldızı Anderson Talisca gelmişti. Brezilyalı yıldız sözleşme konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.04.2023- 12:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023- 12:53
2021 yazından bu yana Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı 10 numara resmen imzayı attı.