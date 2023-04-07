Beşiktaş istiyordu! Anderson Talisca'dan sözleşme kararı

Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Beşiktaş'ta yüzler gülüyor... Siyah-beyazlılar yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, gündemine ise eski yıldızı Anderson Talisca gelmişti. Brezilyalı yıldız sözleşme konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2023- 12:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023- 12:53