Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalmasına rağmen son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan, Kadıköy'deki derbi zaferiyle de moral bulan Beşiktaş, transferde bombayı patlatmak için harekete geçti.
Süper Lig devinden transferde Isco harekatı!
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürürken, bonservisi elinde olan Isco'nun yolunun Türkiye'ye düşeceği yazıldı. İşte detaylar... | Transfer haberleri
Siyah-beyazlılar, geçen sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Sevilla'ya transfer olan ancak teknik direktör Jorge Sampaoli ile anlaşamaması sebebi ile Aralık ayında Endülüs ekibiyle yollarını ayıran Isco'yla temaslarını sürdürüyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre 4 aydır boşta olan ve bonservisi elinde olan dünya yıldızı ile sezon sonu için söz kesmek isteyen yönetim, 30 yaşındaki İspanyol oyuncuya 3 milyon euro'nun üzerinde bir maaş teklif etti.