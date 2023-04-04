Beşiktaş'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku, Dünya Kupası arası sonrasında yükselen performansıyla dikkat çekiyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş gelişme! Görüşmeler resmen başladı
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 deviren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, sözleşme durumu belirsiz olan o futbolcu için resmi görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.04.2023- 06:40
F.Bahçe derbisinde de iyi bir performans gösteren Masuaku, Beşiktaş formasıyla 2 maça daha çıkması halinde satın alma opsiyonu devreye giriyor.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Masuaku'nun 2,2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek için kulübü West Ham United ile görüşmelere resmen başladı.