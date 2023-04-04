Derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in takımın çıkışında etkisi büyük. İşte tecrübeli teknik adamla Kartal'da yaşanan değişim...
Şenol Güneş Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı! İşte büyük fark
Beşiktaş'ta yaşadığı mağlubiyetlerden ve başarısızlıklardan sonra gönderilen Valérien Ismaël yerine göreve getirilen Şenol Güneş'in performansı göz dolduruyor. Tecrübeli teknik direktörün oluşturduğu fark. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.04.2023- 12:38
Hürriyet'in derlediği habere göre; Güneş'ten önce oynanan 11 maçta 19 puan toplayan takımın puan ortalaması 1.7'ydi. Tecrübeli teknik adam 15 maçta 33 puanla 2.2 ortalama yakaladı. Beşiktaş'ın bu sezonki maç başı puan ortalaması da 2'ye yükseldi.
Şenol Güneş öncesinde ligde 10 maçta sadece 1 golü bulunan Cenk Tosun tecrübeli teknik adam ile müthiş bir çıkışa geçti ve 11 gol attı.