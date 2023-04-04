Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) mücadele eden Fortuna Sittard takımıyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! Dev takıma...
Son dakika spor haberi: Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'dan ayrılan Burak Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler ortaya çıktı. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Değerli Fortuna Sittard ailesi ve güzel taraftarları, sizin için oynamak büyük bir mutluluktu. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Hollanda temsilcisi ile geçen yıl haziran ayında 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz'ın 2 yıl oyuncu olarak, 3 yıl da teknik heyet içinde takıma katkıda bulunacağı kaydedilmişti.