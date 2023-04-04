Beşiktaş'ın Kadıköy'de aldığı 4-2'lik Fenerbahçe galibiyeti büyük bir sevinç yaratırken, gözler gecenin kahramanı Nathan Redmond'a çevrildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı! Takımda kalacak mı?
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçının yıldızı Nathan Redmond ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz futbolcunun siyah beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. Yönetim, Redmond'un takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Unutulmaz derbiler arasına giren mücadelede ikinci yarıda oyuna dahil olan Nathan Redmond, 3 asist 1 de gol kaydederek maça damgasını vurdu. Kiralık anlaşması sezon sonunda sona erecek olan Redmond, İngiliz ekibi Southampton'la olan sözleşmesinin de sonuna geliyor ve sezon sonu boşa çıkıyor.
TARAFTAR 'KALSIN' DİYOR
Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli İngiliz oyuncu Nathan Redmond'un sezon sonu yeni bir sözleşme verilerek takımda tutulmasını istiyor.