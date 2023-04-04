Beşiktaşlı yöneticiler konuyla ilgili olarak "Redmond bizim oyuncumuz, sözleşme yenilemek için görüşmelere başladık. Biz kendisini takımda tutmak istiyoruz. Şu an için olumlu ya da olumsuz bir gelişme yok. Görüşmeler sürüyor. Anlaşırsak Redmond ile yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandılar.