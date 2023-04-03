Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Beşiktaş, savunmanın soluna aradığı ismi Avusturya'da buldu.
Beşiktaş'ta Auer iddiası! Sol beke transfer...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol bek için gündeme sürpriz bir ismi aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.04.2023- 06:40
Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Beşiktaş, savunmanın soluna aradığı ismi Avusturya'da buldu.
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Rapid Wien'de forma giyen Jonas Auer'e kanca attı.
Scout ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Avustralyalı futbolcuya teklif yapma kararı aldı.