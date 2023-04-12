Şenol Güneş'le birlikte yeniden yükselişe geçen Beşiktaş'ta gelecek ve gidecek isimler konusunda operasyon tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gedson Fernandes'in durumu camiada merak ediliyor.
Beşiktaş'a transfer piyangosu! Gedson Fernandes'e 5 talip birden
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı içinde olan Beşiktaş, gelecek yılların da planlamasını yapıyor. Siyah-beyazlılarda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak edilirken, Portekizli yıldız Gedson Fernandes'e 5 talip birden çıktı. İşte Beşiktaş'ın belirlediği bonservis bedeli... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
5 TALİP BİRDEN
Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde müthiş bir operasyonla Gedson Fernandes'i 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İkinci yarıyı Rizespor'da kiralık olarak geçiren Portekizli orta saha oyuncusu, sezon başında Beşiktaş'a katılmıştı.
Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başaran Fernandes, şimdiden transfer piyasasının gözdeleri arasına girmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcuyla İngiltere'den; Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace'ın ilgilendiği öğrenildi. Başarılı isme, İtalya'dan da Lazio ve Roma'nın ilgisinin bulunduğu kaydedildi.