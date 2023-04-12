YÖNETİM, 13 MİLYON EURO İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; dev kulüplerin radarına girmesi sonrasında yönetim de oyuncusu için bonservis miktarını belirledi. Kara Kartal, Gedson için 13 milyon Euro istiyor. İdareciler ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 de pay talep ediyor.