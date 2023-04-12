Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun, Atletico Madrid ile oynanan özel maç öncesi açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda Giresunspor maçında sakatlanan Cenk Tosun, sakatlığı hakkında konuştu. Milli futbolcu sahalara ne zaman döneceğini açıkladı. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.04.2023- 21:38
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun, Atletico Madrid ile oynanan özel maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Ufak bir adale sakatlığı geçirdim. Artık o kadar tecrübelendim ki hiç zorlamadım.
Bu yüzden 5-6 günlük bir sakatlık olacak. Zorlasam 2-3 hafta olabilirdi. Gün gün iyileşmeye bakıyorum.