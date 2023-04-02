Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Dev derbiyi kazanan siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Maçın tamamına bakarsak, başrolde Beşiktaş vardı. Sonuç ne olursa olsun pes etmeden oynadık. Şans da yardım ediyor bazen. 2-0 da olabilirdi. Daha sonra gol de yiyebilirdik. Sonuçtan bağımsız olarak, bütün oyuncularımız elinden geleni gösterdi.

Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Oyuncular, bugün o duruşu sergilediler.

Tayyip Talha keşke bir an evvel geri dönebilse... Geleceği parlak bir stoper. Son durumunu bilmiyorum ama olumsuz duruyor.