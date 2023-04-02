Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra Beşiktaş Emre Kocadağ, sert açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE KOCADAĞ'IN SÖZLERİ:

Sezonun en önemli maçına yapay zekayı kullanmayıp, manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler... VAR hakemi Alper Ulusoy. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar hep Beşiktaş aleyhine karar veriyor. Beşiktaş'a yapılmak istenene operasyonu sahada bizler takım olarak geri çevirdik.

TFF'nin ligden çekilen takımların maçları için verdiği kararın doğru olmadığını söyledik. Kamuoyu oluştu. Kamuoyu adalet çağrısı yapıyor. Bu karar vicdanlara sığmıyor.

Kazandık ama sahada olanları herkes gördü. "Beşiktaş'ı yarış dışına itelim, bu söylemlerden vazgeçsinler" diye bir operasyon çekildiğini düşünüyoruz.

Biz sezon bittiğinde, rakiplerimizden daha çok deplasmana gitmiş olacağız! Biz puan istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bize çözüm reçetesi sunsunlar. Sene sonuna kadar mücadelemizi yapacağız! Lig sonuçlanmadan karar vermeleri lazım herhalde.