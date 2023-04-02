Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin 2 golünü kaydeden Cenk Tosun, dev derbi sonrası konuştu.

İŞTE CENK'İN SÖZLERİ:

45-50 dakika 10 kişi oynamak kolay bir şey değil. Takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Redmond'a teşekkür etmek istiyorum, iki golümde de asisti o yaptı. İyi oynadık. Mert'e çok teşekkür etmek istiyorum, çok iyi bir maç çıkardı.

Çok koştum, yoruldum ama Beşiktaş'a değer.

Galibiyet Tayyip Talha Sanuç'a armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar, uzun süre uzak kalacak gibi. Çapraz bağ şüphesi var. Devre arası konuştum, ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama önünde 10 sene var.