PİYASASI ARTIK ESKISI GIBI DEĞİL

Önceliğini Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takıma vermeyi düşünen Rodriguez'in bu hayali ise pek olası değil, çünkü oyuncunun eski piyasasının kalmaması seçim şansını azaltacak. Piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan 10 numara bu sezon Olympiakos'ta 21 karşılaşmaya çıkıp 5 gol kaydetti. James Rodriguez kariyerinin son 3 yılını da farklı takımlarda geçirdi. Yıldız oyuncu 2020-21'de Real'den Everton'a geçti. Ertesi sezon (2021-22) 8 milyon euro'ya Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu. Bu sezonun başında bedelsiz olarak Yunanistan'ın yolunu tuttu.