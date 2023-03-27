Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasına dair çalışmalar başladı. Gidecek oyuncular netleşmeye başlarken gelecek isimler üzerinde de temaslar hızlandırılmış durumda.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isimden Kartal'a mesaj! "Sezon sonunda..."
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, aynı zamanda gelecek sezon için çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar Yunanistan'da kariyerini sürdüren dünya yıldızıyla ilgilenirken, o isimden Kara Kartal'a yanıt geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Kartal'da komşuda forma giyen yıldız isim James Rodriguez ön plana çıktı.
Geçen hafta listeye giren Kolombiyalı için menajerlik şirketinden randevu alan siyah beyazlılar, ilk temasları kurdu.
Fotomaç'ın haberine göre; Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sözleşmsi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a açık kapı bırakarak "Sezon sonu görüşürüz" yanıtı verdiği gelen haberler arasında. Kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Rodriguez'in Beşiktaş'la masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.