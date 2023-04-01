Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun'un bir gole daha katkı vermesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! Fenerbahçe derbisi ve sözleşme...
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kritik derbi öncesi siyah beyazlılarda Cenk Tosun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun kaderi Fenerbahçe maçıyla değişebilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 01.04.2023- 12:04
İki golü penaltıdan atan 31 yaşındaki santrforun 15 gol ya da asist katkısında sözleşmeyi devreye alacak kriteri tamamlamasına sadece bir adımı kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Tosun Paşa'nın, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı skora katkı yaparak opsiyonu devreye sokmayı hedeflediği belirtildi.