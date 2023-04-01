Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a şok haber! Yeni kulübüne imzayı atıyor
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği yıldız isimden kötü haber geldi. Kartal'ın kadrosuna katmak istediği o futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılarda gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Yaş ortalaması ligin en yüksek takımlarından biri olan Kartal, yeni sezonda kadrosunu genç isimlerle takviye etme hedefindeydi.