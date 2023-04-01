SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a şok haber! Yeni kulübüne imzayı atıyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği yıldız isimden kötü haber geldi. Kartal'ın kadrosuna katmak istediği o futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)