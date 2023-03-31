James Rodriguez Beşiktaş'a koşuyor! Transfer için bunu yaptı

James Rodriguez Beşiktaş'a koşuyor! Transfer için bunu yaptı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Kartal, Olimpiakos forması giyen James Rodriguez'i listesine almıştı. Kolombiyalı yıldız da siyah beyazlılara transfer olabilmek için flaş bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)