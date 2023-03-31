TRANSFER HABERİ: Belçika'dan olay iddia! Beşiktaş 20'lik yıldızı istiyor

Yaş ortalaması ligin en yüksek takımlarından biri olan Beşiktaş, yeni sezon için genç futbolcuları takibe aldı. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, aradığı ismi İsveç'te buldu. Siyah beyazlıların, Elfsborg forması giyen 20 yaşındaki yıldızın peşinde olduğu öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2023- 13:07 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023- 13:18