Beşiktaş'ta geleceğe yönelik adımlar atılmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Belçika'dan olay iddia! Beşiktaş 20'lik yıldızı istiyor
Yaş ortalaması ligin en yüksek takımlarından biri olan Beşiktaş, yeni sezon için genç futbolcuları takibe aldı. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, aradığı ismi İsveç'te buldu. Siyah beyazlıların, Elfsborg forması giyen 20 yaşındaki yıldızın peşinde olduğu öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yeni sezonda kadrosunda birçok değişiklik yapacak olan Kartal, genç futbolculara yönelme kararı aldı.
Yaş ortalaması ligin en yüksek takımlarından biri olan siyah beyazlılar, potansiyeli yüksek yıldız isimler için harekete geçti.