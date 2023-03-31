BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Gedson Fernandes'e Çizme kancası! Sezon sonunda gelecekler

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, gelecek sezon planlamaları kapsamında transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlılar birçok isimle görüşürken, takımdaki isimler için de her geçen gün başka bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Son olarak İtalyan basını, Gedson Fernandes için Serie A ekibinin devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)