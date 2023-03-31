Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş'ın, gelecek sezon için transfer çalışmaları da devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Gedson Fernandes'e Çizme kancası! Sezon sonunda gelecekler
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, gelecek sezon planlamaları kapsamında transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlılar birçok isimle görüşürken, takımdaki isimler için de her geçen gün başka bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Son olarak İtalyan basını, Gedson Fernandes için Serie A ekibinin devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Siyah-beyazlılarda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak edilirken, İtalyan basınından Gedson Fernandes'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Calciomercato'nun haberine göre; Serie A ekiplerinden Lazio, Portekizli oyuncu için sezon sonunda Kara Kartal'ın kapısını çalacak.