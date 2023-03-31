Beşiktaş'a ara transferde Al Nassr'dan gelen Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisine büyük önem veriyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Vincent Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisine özel mesai!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, özel mesai yapıyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Takıma geç katılan ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada gaza basan Kamerunlu golcü, Belçika'dan özel antrenörünü getirmiş ve bunun karşılığını son 3 maçta 3 gol atıp bir de asist yaparak almıştı.
31 yaşındaki tecrübeli isim, gol serisine Kadıköy'de de devam etmek istiyor. Bu yüzden çalışmalarına ciddi bir şekilde başlıyor.