Cenk Tosun Fenerbahçe’ye karşı ilk peşinde!

Beşiktaş’ın yıldız santrforu Cenk Tosun, Gaziantepspor ve siyah-beyazlılarla Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 14 resmi müsabakada gol sevinci yaşamadı. Cenk, pazar günü sarı-lacivertli ağları ilk kez sarsabilmek için mücadele edecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spro haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2023- 10:29