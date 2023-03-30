Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Dev derbi öncesi oyuncularına ültimatom veren deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, "Fenerbahçe maçı bir şans. Deplasmanda galip gelmek hem yarışa yeniden tutunmak hem de taraftarın yüzünü güldürmek demek. Bu zaferi Beşiktaş'a gönül verenlere borçlusunuz" diye konuştu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi yaklaşırken siyah beyazlı takımda da iyice kırmızı alarm verildi. Yönetim başta olmak üzere teknik ekip ipleri sıkmaya başladı. Bu bağlamda takım üzerinde baskıyı artırmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş de bir yandan derbi taktiğini belirlerken diğer taraftan da oyunculara motivasyon konuşmaları yapmaya başladı. Kara Kartal dün akşam yaptığı idmanla derbi hazırlıklarına devam etti. Usta çalıştırıcı çalışma öncesi kısa bir toplantıyla futbolculara seslendi. Güneş, bu sezon hiç derbi kazanamadıklarını hatırlatarak sözle başladı.

MÜCADELE GÖREVİMİZ

Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlı teknik adam Şenol Güneş, "Sezonun sonuna kadar mücadele etmek bizim görevimiz. Ama bunun yanında başka sorumluluklarımız da var. Bunlardan biri de taraftarı ekstra mutlu etmek. Şampiyonluktan belki uzaklaştık ama onların yüzünü güldürmek için hala elimizde fırsatlar var. Bunlar da derbi galibiyetleridir. Bu sezon hiç derbi kazanamadık. Fenerbahçe maçı bir şans. Deplasmanda galip gelmek hem yarışa yeniden tutunmak hem de taraftarın yüzünü güldürmek demek. Bu zaferi Beşiktaş'a gönül verenlere borçlusunuz" diye konuştu.

DERBiLERDE 2 PUAN ALDI

Beşiktaş bu sezon derbilerde 2 puan topladı. Fenerbahçe ile ligin ilk devresinde oynadığı maçı 0-0 bitiren siyah beyazlılar, Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor ile de 2-2 kaldı. Kartal, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbileini sahasında oynarken, Galatasaray karşılaşmasına ise deplasmanda çıktı.