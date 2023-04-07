Bu sezon hedefi Avrupa'ya gitmek olan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalara başladı.
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İşte o teklif
Bu sezon liderlik yarışından kopan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmaları sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip ileriye dönük transferler de yapmak istiyor. Son hızıyla genç futbolcu arayan Kartal George Hagi'nin genç yıldızlarından birine talip oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Avrupa'dan birçok oyuncuyu radarına takan Kartal, yeni bir genç oyuncuyu gözüne kestirdi.
Milliyet'in haberine göre; George Hagi'nin Barcelona altyapısından keşfettiği ve teknik direktörü olduğu Farul Constanta'ya transfer ettiği 17 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Enes Sali, siya-beyazlı kurmayların dikkatini çekmeyi başardı.